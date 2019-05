Le caratteristiche di una ottima badante

Una volta definite le caratteristiche del tumore - che tipi di interventi chirurgici si possono eseguire? : L’ampiezza dell’intervento di tiroidectomia da eseguire nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide è ancora oggetto di dibattito. Molte Linee Guida hanno sostenuto la tiroidectomia totale come trattamento primario, da scegliere in prima istanza, in quasi tutti i casi di questo tumore quando ha dimensione maggiori di 1 cm e a prescindere dalla presenza di metastasi a linfonodi locali o a distanza. Questo approccio ha fatto ...