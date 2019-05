Lady Diana | la sua morte non sarebbe stata un incidente

Ecco perché Lady Diana usava due orologi - : Francesca Rossi In alcune rare fotografie Lady Diana indossa due orologi e per molto tempo non è stato chiaro il motivo di questa abitudine che, invece, nascondeva un messaggio d’amore Lady Diana sfoggiava splendidi gioielli che ne esaltavano la bellezza e la grazia. Nell’arco della sua breve vita la principessa ha spesso usato il look, dai vestiti ai monili, per comunicare con il pubblico, lanciando messaggi che sottolineassero le ...

L'Indiscrezione : "Lady Diana amava fare la spesa al supermercato" - : Francesca Rossi Lady Diana non amava la vita di palazzo e cercava di sfuggire in ogni modo alle regole soffocanti della corte, persino andando al supermercato a comprare surgelati per i figli Il ricordo di Lady Diana è vivo ancora oggi, a più di vent’anni dalla tragica scomparsa a Parigi. In tutto questo tempo biografie e articoli di giornale ci hanno raccontato molte cose su di lei, dagli aneddoti fino alle rivelazioni più intime. ...

Royal Family - le foto segrete di Lady Diana - : Francesca Rossi Riemergono dal passato scatti finora segreti e intimi di Lady Diana, in cui appare solare, felice e sorridente, mentre dietro all’obiettivo c’è suo figlio William È il 1989, un bambino di 7 anni con la passione per la fotografia scatta istantanee della sua amatissima mamma, che appare serena e sorridente. Tutto normale e ovvio, se non fosse per un particolare: il bambino in questione è il principe William e il ...

Meghan Markle - lo stilista di Lady Diana non le perdona i suoi look francesi : David Emanuel ha 62 anni ed è stato lo stilista di Lady Diana, ha confezionato per lei tantissimi capi tra cui l’iconico abito da sposa del matrimonio con Principe Charles nel 1982. Lo stilista, durante un’intervista per Yahoo UK, ha criticato lo stile di Meghan e le sue scelte in fatto di moda e abbigliamento. Il motivo? Secondo lui, la neo-mamma di Archie dovrebbe preferire e supportare i brand inglesi e vestirsi prevalentemente con ...

Perderla il dolore più grande! Lady Diana - la confessione dolorosa di William : Un dolore immenso e senza eguali, William parla in tv della morte di Lady Diana, raccontando la sofferenza provata nel 1997 quando un terribile incidente spezzò la vita della sua adorata mamma. Da allora nessuno ha mai dimenticato Diana Spencer, il suo sorriso e la sua storia fatta di ribellione e grandi amori. Quel 31 agosto ha cambiato la vita di tante persone, soprattutto di Harry e William, che all’epoca avevano solamente 15 e 12 anni. Un ...

Gli Spencer - la famiglia discreta di Lady Diana che ha mantenuto un buon legame con Harry e William : Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerDiana e il fratello, il conte Spencer, da bambiniIl conte Spencer e i figliIl matrimonio di Diana: gli Spencer al completoGli Spencer, la famiglia di Lady DianaLady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerQuando il nome del primogenito di Harry e Meghan Markle era ancora un mistero, c’era chi scommetteva anche su «Spencer»: un chiaro omaggio al cognome ...

La confessione in tv del principe William : la morte di Lady Diana "un dolore come nessun altro" : Il duca di Cambridge ha parlato a cuore aperto della morte della madre e di come quella perdita lo abbia influenzato anche...

Il principe Harry furioso con il padre Carlo per Lady Diana! : Arriva dal passato un retroscena doloroso che racconta la rabbia di Harry nei confronti di Carlo dopo l’addio a Lady Diana. Come è noto fra padre e figlio non c’è mai stato un buon rapporto, soprattutto perché il secondogenito di Diana ha vissuto come un trauma la separazione dei genitori, vivendo sulla sua pelle la sofferenza di Lady D. A confermarlo Andrew Morton, giornalista e scrittore inglese, ma soprattutto amico della principessa ...

Royal Baby - la sorella di Lady Diana tra i primi a conoscere Archie - : Francesca Rossi La sorella di Lady Diana, Lady Jane Fellowes, ha conosciuto Baby Sussex Archie ancor prima di William e Kate, che hanno fatto solo una breve visita a Frogmore Cottage una settimana dopo la nascita Lady Jane Fellowes, una delle sorelle maggiori di Lady Diana, ha conosciuto il Royal Baby Archie, prima ancora di William e Kate, di Carlo e Camilla. Mentre i duchi di Cambridge si sono presentati a Frogmore Cottage per una ...

Kitty Spencer - la nipote di Lady Diana innamorata di un miliardario 60enne : L’amore non ha età: lo sa bene Kitty Spencer, la nipote 28enne di Lady Diana, innamorata di un miliardario 60enne, Michael Lewis. Modella, imprenditrice e influencer di Instagram, Kitty aveva conquistato tutti al matrimonio di Harry e Meghan Markle. La nipote di Lady D era apparsa prima in chiesa, poi al ricevimento, sfoggiando un abito Dolce&Gabbana, che metteva in risalto il fisico asciutto e le gambe lunghissime. Impossibile non ...

Lady Diana - la giovane nipote Kitty Spencer innamorata di un miliardario di 60 anni : Ha incantato tutti in occasione del Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle. Oggi sembra aver trovato l'amore. È Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana. È stata una...

Il pensiero di Meghan nella Festa della Mamma è per Lady Diana : Meghan Markle ha festeggiato la sua prima Festa della Mamma in compagnia del piccolo Archie Harrison, omaggiando la compianta Lady Diana. Il profilo Instagram Sussex Royal, infatti, ha pubblicato uno scatto dolce e tenero, in cui sono ritratti i piedini del royal baby che se ne sta tra le braccia della Duchessa e da cui emerge un particolare commovente.La foto è corredata dalla didascalia: “Rendiamo omaggio a tutte le madri di oggi, ...

Per Festa della mamma Meghan Markle omaggia Lady Diana : Osservando l'immagine postata dalla Duchesssa per festeggiare la sua prima Festa della mamma, con i piedini di Archie da lei teneramente presi in mano, molti sudditi si sono accorti del delicato omaggio che Meghan Markle ha voluto rendere alla madre di suo marito Harry, l'indimenticabile Lady Diana -- mamma Meghan e baby Sussex posano infatti davanti a un grande cespuglio di non ti scordar di me, i fiori preferiti di Lady Diana, ...