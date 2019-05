Firenze | le adescava in chat e poi abusava di loro Arrestato un 20enne

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Aurora Vigne Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane - studente presso una scuola di arte del capoluogo Toscano - avrebbe abusato in poche settimane di tre connazionali conosciute attraverso unadi incontri Avrebbe abusato in poche settimane di tre ragazze conosciute in unadi incontri. Così è statouno studentecinese con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane - studente presso una scuola di arte del capoluogo Toscano - avrebbe abusato in poche settimane di tre connazionali conosciute attraverso unadi incontri. La manette sono scattate a seguito di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale diSara Farini su richiesta del pm della procura diGiacomo Pestelli. Le tre vittime sono anchecinesi. Come raccontato da una di ...