De Maggio | il Napoli non è più interessato ad Almendra

Radio Kiss Kiss - De Maggio : “Il Napoli prenderà sei giocatori - tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I nomi” : De Maggio sul mercato del Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio, è intervento a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee ...

Serie A calcio 2019 - i risultati di oggi (25 Maggio) : Bologna-Napoli 3-2 - Frosinone-Chievo 0-0 : oggi sabato 25 maggio si sono giocate due partite valide per la 38^ giornata della Serie A, ininfluenti per la classifica generale. Frosinone e Chievo, già certe della retrocessione in Serie B con penultimo e ultimo posto, hanno pareggiato per 0-0 nel pomeriggio mentre in serata si sono fronteggiate Bologna e Napoli. I felsinei, sicuri della salvezza grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio cinque giorni fa, sono scesi in campo senza ...

Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Più persone mi dicono dello scambio tra Napoli e Inter” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sul Napoli ai microfoni di Radio Goal: “A me non risulta che Ilicic approderà in azzurro. Ho smentite anche su Quagliarella ed Elmas. Non ho fonti autorevoli, però mi arrivano da tre parti diverse un possibile futuro di Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. Ci tengo a ribadirlo, me lo dicono amici, non sono fonti. E’ un caso molto remoto, ma ...

De Maggio a Kiss Kiss Napoli : “Sarri lascerà il Chelsea - ma non credo alla Juventus” : Valter De Maggio ha parlato del futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Roma” Leggi anche : Sky – Ugolini: “C’é già l’accordo con due calciatori, bisogna convincere la società” Parma, il ds Faggiano: “Ounas e Gaetano ci interessano, in settimana ...

De Maggio : “Mi giunge un’indiscrezione clamorosa! Possibile valzer di attaccanti : Piatek-Napoli. I dettagli : Calciomercato Piatek-Napoli Walter De Maggio ha raccolto una clamorosa indiscrezione di calciomercato su Piatek e di un suo Possibile arrivo in azzurro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi giunge una clamorosa voce relativa al prossimo calciomercato: a quanto pare, in caso di arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina, i rossoneri potrebbero ...

De Maggio : “Lozano? Ecco cosa sta facendo il Napoli per prenderlo…” : De Maggio sul calciomercato del Napoli Il giornalista e direttore Valter DeMaggio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ed ha asciato alcune dichiarazioni: “Il mercato del Napoli? Il nome più caldo è quello di Di Lorenzo dell’Empoli. Alla fine del mercato secondo me verranno presi sia Di Lorenzo che Bennacer, e non mi lascio incantare dai nomi di chi parla di Ramsey e la Juventus. Mi risulta che Ilicic rimarrà ...

La bambina gravemente ferita nella sparatoria del 3 Maggio a Napoli è sveglia - cosciente e respira da sola : La bambina di 4 anni gravemente ferita nella sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli in piazza Nazionale è sveglia, cosciente e respira da sola. Nel bollettino diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la bambina è ricoverata da 17 giorni, si

De Rossi-Napoli? Clamorosa soffiata di De Maggio : “Un uccellino mi ha…” : De Maggio Clamorosa indiscrezione di mercato Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Radio Goal”, riguardo l’ipotesi De Rossi-Napoli: “Un uccellino mi dice che un giocatore come De Rossi potrebbe venire al Napoli perché serve uno con la sua leadership”. Leggi anche Zielinski: “Considero la stagione positiva, ma potevamo fare meglio! Anno prossimo? Posso dirvi ...

Accadde oggi - 17 Maggio 1989 il Napoli vince la Coppa Uefa : Trenta anni fa il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, conquistava la sua prima Coppa Uefa al termine di uno storico doppio confronto contro lo Stoccarda di Klinsmann. All’andata, gli azzurri si imposero in rimonta per 2-1 al San Paolo con i gol di Maradona e Careca. Al ritorno, a Stoccarda, partita rocambolesca. Napoli subito in vantaggio con Alemao, pareggio quasi immediato dei tedeschi con Klinsmann e nuovo vantaggio ...

Sciopero treni 17 Maggio 2019 : Milano - Roma e Napoli. Gli orari garantiti : Sciopero treni 17 maggio 2019: Milano, Roma e Napoli. Gli orari garantiti Sciopero treni a livello nazionale (Piemonte escluso) previsto per venerdì 17 maggio 2019, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che interesserà il personale del Gruppo FSI, Socc. NTV e Trenord. I pendolari dovranno quindi prestare molta attenzione in questo giorno, aggiornandosi sui siti delle varie compagnie ferroviarie (Ferrovie dello Stato, Italo NTV e ...

Napoli - sciopero dei trasporti pubblici previsto per il 17 Maggio : Il mese di maggio vede un continuo susseguirsi di scioperi. Già il 10 maggio hanno scioperato gli organi scolastici e gli addetti al Pubblico impiego. Il 12 maggio ci sono poi stati altri scioperi in differenti settori come quello industriale, commerciale e logistico. L'organizzazione sindacale USB (Unione Sindacale di Base) ha inoltre indetto per il mese di maggio un nuovo sciopero, questa volta riguardante il trasporto pubblico, una ...

Kiss Kiss Napoli – Walter De Maggio : ” Ci sono indizi importanti per l’approdo al Napoli” : Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha trovato indizi importanti circa il trasferimento di Hirving Lozano al Napoli. Le sue parole : “La moglie di Lozano segue il Napoli su Instagram, la stessa moglie come ha spiegato Alvino, è venuta a Napoli col papà del messicano per valutare degli appartamenti. Se due indizi fanno una prova, nonostante le smentite ,secondo me ...

È stato arrestato l’autore della sparatoria avvenuta il 3 Maggio a Napoli : È stato arrestato l’autore della la sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli in piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita una bambina di 4 anni. L’uomo si chiama Armando Del Re e insieme a lui è stato arrestato anche

Napoli : il 13 Maggio il giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani medici : Riuniti come di consueto al Teatro Augusteo di Napoli per la cerimonia del giuramento di Ippocrate, i giovani medici partenopei lunedì 13 Maggio lanceranno un forte messaggio di solidarietà alla piccola Noemi. Alla triste vicenda della bimba di soli 4 anni, che ancora lotta in un reparto dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, è legata a doppio filo la consapevolezza dell’importanza che ha la formazione continua e un’ottima preparazione in ...