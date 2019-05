eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ubisoft ha annunciato l'assenza di Ubisoftand2 all'E3 2019, riporta Comicbook, ma gli appassionati della saga non rimarranno comunque a bocca asciutta.Come possiamo vedere infatti, il 5sarà tenuta unastreaming sotto forma di un altro "Space Monkey Report". Come avvenuto negli altri report, non dobbiamo aspettarci annunci particolari, i precedenti livestream sono stati infatti sostanzialmente degli aggiornamenti sullo stato del gioco. Si tratta comunque di un'occasione per avere notizie del tanto attesoand2.Laprobabilmente non mostrerà sequenze di gioco, lo studio non ha infatti preso parte all'E3 perché non ha nulla da dire né da mostrare al momento, e probabilmente preparare un trailer per la fiera avrebbe portato via dal gioco prezioso tempo per lo sviluppo.Leggi altro...

Eurogamer_it : Beyond Good and Evil 2 avrà una diretta il 5 giugno, ma niente E3 #BoyondGoodAndEvil2 - Multiplayerit : Beyond Good & Evil 2, presentazione in streaming annunciata per la prossima settimana - GameHugITA : RT @Console_Tribe: Beyond Good & Evil 2 salterà l’E3 2019, un evento streaming previsto per il 5 Giugno - -