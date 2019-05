Serie A | mezzo milione in multe nel 2018 19

Serie A - Roma : il club attende risposte - su Conte c'è la Juve di mezzo... : Antonio Conte , 49 anni. Afp A pensarci bene, in qualche modo c'è sempre la Juve nel destino di Antonio Conte . E non solo perché, in caso di frattura clamorosa tra Allegri ed il club bianconero, l'ex c.

Diretta Serie A : Parma - Milan - mezzogiorno e mezzo di fuoco : Alle 12.30 del sabato di Pasqua il Parma ospita il Milan allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio di Valeri darà il via alle ostilità e c'è da aspettarsi che entrambe le squadre giocheranno il tutto per tutto per portare a casa più punti possibili in un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Il Parma proverà a far andare indigesto il pranzo al Milan, mentre i rossoneri dovranno dare continuità alla vittoria con la Lazio dopo le 4 giornate in cui ...