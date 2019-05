Scorta blindata per Raggi Si teme attacco con esplosivo dai Casamonica

Torino - città blindata per il corteo degli anarchici : 4 arresti. Sui muri minacce ad Appendino : “La Scorta non ti basta” : Quattro arresti, nove denunce, otto fogli di via. E poi il sequestro di bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una serie di indumenti. Tutti rigorosamente di colore nero. Sabato pomeriggio ‘blindato per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall’Italia e dall’estero. “Torino non è questa, oggi sembra di vivere in una città sotto assedio“, protesta il vicepresidente ...