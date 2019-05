Salute | la camminata veloce allunga la vita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019)sprint o lenta? Un’informazione che potrebbe essere utile anche per il medico. La velocità e il ritmo con cui si cammina sono buoni indicatori delle condizioni fisiche e della longevità. Ne sono convinti i ricercatori inglesi dell’università di Leicester che hanno pubblicato uno studio sulla rivista ‘Mayo Clinic Proceeding’ in cui sostengono che chi cammina piùmente tende a vivere più a lungo, indipendentemente dal peso corporeo. E la buona notizia è che si tratta di un fattore modificabile: basta allenarsi per aumentare la propria velocità. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno utilizzato i dati della Biobanca britannica che contiene informazioni biofisiche di 474.919 persone. La velocità di marcia sembra essere un dato affidabile quanto l’indice di massa corporea per valutare la forma e lain generale. “I ...

adnk_salute : Camminata veloce allunga la vita - Sandylou850 : Doc : devi mangiare sano è per tua salute Io : Niente alcool, niente dolci, 8/10 km al giorno di camminata veloce… - TizianaCazziero : Lo sport aiuta a stare bene in salute e nell'anima. Buona mattinata ?????????? #sport #fitness #allenamento #corsa… -