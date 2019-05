Nel M5s è partito il processo a Di Maio

Salvini : «Se Nel M5s prevale Di Battista il governo chiude» : Il vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto stamani dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Bene, bene, abbiamo parlato delle cose da fare. Poi non conosco i contenuti del suo...

M5s - De Luca : “ToniNelli? Mettiamolo su uno di quei treni giapponesi a 800 km/h - così lo mandiamo in orbita” : “Il ministro delle Infrastrutture Toninelli vorrebbe che i treni camminassero a 50 km all’ora, il che significa che per andare da Sorrento a Napoli si impiega un’ora e mezza. Si tratta di una decisione tecnica che riguarda le norme di sicurezza. Se vogliamo stare ancora più sicuri, ce ne stiamo a casa a letto. Ma che razza di ragionamento è?”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite ...

Teatro : M5S - 'Bellini di Catania Nel caos - perplessità su nomi soprintendente' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Sono tante le sfide aperte per il Teatro Massimo Bellini di Catania, a partire dalla nomina del nuovo soprintendente. I nomi che stanno circolando in questi giorni ci lasciano alquanto perplessi e hanno messo in allarme, giustamente, anche i sindacati". Ad affermarlo

Lega-M5S - ribaltone elettorale Nell’Italia sovranista : L’Italia è un mondo a parte. In Europa non è cambiato niente o quasi. Popolari, socialisti e liberali hanno riconquistato una solida maggioranza nel Parlamento Europeo con 435 seggi su 751. I sovranisti sono cresciuti ma poco. In Italia invece è cambiato tutto. La vittoria della Lega di Salvini non è una sorpresa, ma un partito che passa nel giro di un anno da 5.705.925 voti (il 17,3 %) a 9.153.634 (il 34,3 %) in un contesto di ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo Nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Renzi : “Se il governo cade i parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare Nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Da Nugnes a Paragone - Nel M5s è partito il processo a Di Maio : Era quasi scontato che accadesse. La fronda “anti Giggino” non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di andare all'attacco di Luigi Di Maio dopo i disastrosi risultati delle Europee. Il che non vuol dire che quanto sta accadendo in queste ore produrrà un qualche stravolgimento. Lo stesso leade

Torino - Nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

I malumori Nel M5s dopo la sconfitta delle Europee : C'è chi parla di uno 'shock', chi addirittura di una Waterloo e c'è anche chi non si aspettava un risultato buono ma non così tanto deludente. Dopo la sconfitta alle Europee il malumore non manca di serpeggiare fra le fila di M5s. C'è un fronte dello scontento che arriva da tutte le parti, si apprende, e che punta il dito anche sulle scelte della comunicazione che, al netto di alcuni cambiamenti recenti durante la campagna elettorale, hanno ...

Di Maio traballa - Nel mirino M5s i molti incarichi di Governo : traballa il ruolo di Luigi di Maio dopo "la più grande scoppola nella storia del Movimento 5 Stelle" come la definisce Alessandro Di Battista. Nel mirino ci sono gli incarichi di Governo: la guida del ministero dello sviluppo economico, quella del ministero del lavoro, la vice presidenza del consiglio. Troppi e troppo impegnativi per il capo politico un movimento che deve riorganizzarsi per risollevarsi da quel 17% alle elezioni europee che ...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : Nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Europee 2019 : per salvare il salvabile Nel M5s - Di Maio deve farsi da parte : A metterli uno sopra l’altro sono una montagna impressionante. Di voti. Sei milioni centosettantanovemilacinquecentotrentanove. Un’enormità. E’ questo il numero in valore assoluto dei consensi persi dal M5S in un anno preciso di governo. Una cifra che adesso rappresenta la spinta propulsiva del fatidico win-win di Matteo Salvini, il nuovo padrone di questa Italia elettorale così volatile e umorale, in cui i cicli politici si ...