Michele Schiavi | il sindaco più giovane d' Italia | L' Italia non deve avere paura di

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Venti anni, 293 voti e una fascia tricolore.da lunedì prossimo sarà ildi Onore, in Val Seriana, provincia di Bergamo, dove ha ottenuto il 51 per cento di preferenze.è il primo cittadino piùeletto nella tornata di elezioni amministrative di domenica 26 maggio. La vittoria ha fatto notizia per la suaetà e, una volta notata sui social, ha fatto discutere i social: più di un utente lo ha preso di mira per la sua appartenenza politica.è infatti un tesserato di Fratelli d’, che appoggiava la sua lista civica. Alcuni commenti oltre il limite hanno fatto scattare anche Giorgia Meloni: “Caro, è un onore averti tra noi, lascia perdere chi ti insulta”, ha scritto su Facebook la presidente del partito.- come ha raccontato in un’intervista ...

