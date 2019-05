M5s | verso il confronto in assemblea Di Battista | “Abbiamo fatto cazzate | ma ora si

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una parte dei parlamentari chiede la messa in discussione del leader, Luigi Di Maio chiede l’appoggio della rete. La mossa del vicepremier M5s era annunciata per alcuni, ma ha spiazzato molti altri. La gestione della sconfitta alle elezioni Europee del M5s è stata fin da subito molto confusa: il gruppo spiazzato ha chiesto chiarimenti, i fedelissimi hanno prima confermato la fiducia, poi hanno iniziato a manifestare la necessità che il suo ruolo fosse messo in discussione. Stasera alle 20 ci sarà un’congiunta con tutti gli eletti: un momento digià visto in passato che però, mai come stasera si è reso necessario per riuscire a ritrovare un’intesa collettiva e far andare avanti l’esecutivo. Chi è intervenuto oggi ha ribadito la fiducia per Di Maio, anche se non mancano le voci dissonanti. La più netta è quella di Gianluigi Paragone: già ieri ...

