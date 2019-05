Dazn dà i numeri | tranne quelli che contano | ascolti e clienti

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019)fa un bilancio dei risultati ottenuti nella prima stagione in Italia manifestando grande soddisfazione dei risultati (parla di “impressionanti”) e rinnovando l’impegno a continuare a crescere ampliando l’offerta multisport con nuovi contenuti. La piattaforma streaming conferma il ticket mensile a 9,90 euro e anche la collaborazione commerciale con Sky (per altri due anni). L’Executive vice president Southern Europe, Veronica Diquattro, in occasione dell’evento “Terzo Tempo”, ha sciorinato un po’ di dati, riportati dall’Ansa: ”Sono state viste dai nostri utenti oltre 81 milioni di ore di contenuti da agosto ad oggi, ovvero 9.200 anni di streaming. Il 91% di queste e’ stato in diretta, il restante 9% on demand. Abbiamo trasmesso complessivamente piu’ di 2.600 eventi”.però non parla ...

