Clean Air Dialogue | confronto fra Italia e Ue su inquinamento

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si tiene a Torino, il 4 e 5 giugno, il ‘Air’ promosso dal governono per incontrare il Commissario Ue per l’Ambiente, Karmenu Vella, alla presenza delle Regioni e di tutti gli stakeholder. “Un dialogo bilaterale tra l’e la Commissione europea – spiega una nota del Ministero per l’Ambiente – per concordare soluzioni efficaci per contrastare l’atmosferico e delineare misure concrete per la qualita’ dell’aria delle nostre citta'”. Due giorni di sessioni tecniche e tavole rotonde che porteranno alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, un vero e proprio patto d’azione, tra governo, ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole, della Salute, Regioni e Province, che prevede ...

