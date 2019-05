Centro | ora è tutto più chiaro

Calciomercato Lecce - si lavora per il Centrocampo : spuntano due nomi importanti. Intanto c’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno : Calciomercato Lecce – Il Lecce, tornato in Serie A dopo 7 anni, è già al lavoro per regalare a Liverani o a chi per lui una squadra all’altezza della Serie A. Il tecnico, fautore della promozione, è finito da diverso tempo nel mirino della Lazio e potrebbe approdare nella Capitale in caso di addio di Simone Inzaghi. Per uno degli autori della risalita del Lecce che potrebbe lasciare, ce n’è uno che giura amore alla causa ...

Meteo Protezione Civile domani : instabile con temporali al Centro-sud : Nella giornata di domani, 30 Maggio, avremo un netto miglioramento delle condizioni Meteo al Nord, mentre proseguirà l'instabilità al centro-sud. Previsti rovesci e temporali soprattutto nelle zone...

BariCentro europeista con più coraggio : Avranno molto da discutere, questa sera, i capi di governo degli Stati membri dell’Unione europea (Ue) che si riuniranno “informalmente” per valutare gli esiti delle elezioni di...

Forti temporali al Centro-nord nella seconda parte di oggi : Una perturbazione in avvicinamento dal nord Atlantico con calo della pressione sul Ligure e nuova accentuazione dell’instabilità sulla nostra penisola. A farne le spese saranno soprattutto tra il pomeriggio-sera la pianura Padana (piu’ escluso la Lombardia nord-occidentale) e le interne del centro specie adriatiche. Fenomeni minori al centro-sud. accumuli pluviometrici per Martedì 28 Maggio In queste zone visto un ...

Pogba alla Juventus - ora cambia tutto : nasce il nuovo Centrocampo bianconero! : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato anche dalla stampa inglese, Pogba sarebbe pronto a riaprire in maniera totale ad un suo ritorno in maglia bianconera. Un affondo che Paratici potrebbe confermare. Il […] More

Meteo - torna il maltempo : allerta al Centro-nord - piogge e temporali : La tregua di Meteo accettabile è già finita. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il...

Firenze - la campagna elettorale si chiude con il blocco ai cantieri nel Centro storico : di Ilaria Agostini Si chiude male l’agguerrita campagna elettorale dell’uscente sindaco Dario Nardella. Il Consiglio di Stato ha infatti bocciato la Variante al Regolamento Urbanistico (RU), fiore all’occhiello dell’operato della Giunta. Tradotto: l’ordinanza cautelare n. 2590, IV sezione blocca i cantieri sugli edifici storici fiorentini fino alla sentenza nel merito. La norma introdotta nel RU con l’approvazione della Variante all’art. ...

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel minibus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Samp - ora il restyling di Marassi e del Centro sportivo : La lunga trattativa che avrebbe potuto portare la Sampdoria nelle mani della cosiddetta cordata-Vialli sembra essere sfumata. Insufficiente l’offerta proposta per rilevare la società. Le due parti si sono infatti scontrate sull’enterprise value, calcolato in maniera differente dal compratore e da Massimo Ferrero. Come spiega “La Gazzetta dello Sport”, per gli americani la valutazione si […] L'articolo Samp, ora il restyling di ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : temporali al Centro-Nord - nuvole e pioggia al Sud : Finalmente il freddo anomalo di maggio sembra aver lasciato la sua presa sull’Italia e le temperature stanno tornando a valori vicini alla media del periodo, soprattutto al Nord. Ci sarà però il maltempo a rovinare ancora la festa con violenti temporali che interesseranno soprattutto il Centro-Nord nelle ore pomeridiane dei prossimi giorni, mentre il Sud sarà prevalentemente coperto dalle nuvole, anche se non mancheranno rovesci e qualche ...

Violenti temporali in Lombardia : nubifragio su Angolo Terme - cascate di fango nel Centro abitato : Dopo una mattinata nel complesso stabile e soleggiata, oltre che molto mite, la Lombardia è stata investita da intensi temporali di calore tipici delle ore pomeridiane e serali, originati dalla...

Il Centrodestra esiste ancora? : L'idea di Silvio Berlusconi per il dopo Europee è un ponte tra Popolari e la destra nazionalista, da Salvini a Le Pen, che sabato ha affrontato a Milano la prova della piazza, magari usando come raccordo i Conservatori, che a Strasburgo attualmente sono il terzo gruppo. Pazienza se due grandi azionisti del Ppe, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il tedesco Markus Soeder, leader della Csu (la gamba bavarese della Cdu di Angela Merkel) ...

Meloni strappa sull'alleanza col Cav. Il Centrodestra esiste ancora? : L'idea di Silvio Berlusconi per il dopo Europee è un ponte tra Popolari e la destra nazionalista, da Salvini a Le Pen, che sabato ha affrontato a Milano la prova della piazza, magari usando come raccordo i Conservatori, che a Strasburgo attualmente sono il terzo gruppo. Pazienza se due grandi azionisti del Ppe, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il tedesco Markus Soeder, leader della Csu (la gamba bavarese della Cdu di Angela Merkel) ...

Meteo weekend - il maltempo darà una tregua al Centrosud. Ancora piogge al nord : Dopo una settimana di piogge e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali il maltempo offre finalmente una tregua: il vortice di bassa pressione infatti scivolerà verso la Grecia e oggi il tempo migliorerà anche al sud, anche se da domani una nuova perturbazione si affaccerà nelle regioni settentrionali portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. Come spiega Meteo.it la perturbazione ...