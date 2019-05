Canoa | Europei Slalom Azzurri in Francia per edizione di Pau

Canoa slalom - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Grandi nomi al via - pronostici aperti : A partire da domani scatterà ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito saranno in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, fino a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in programma le eliminatorie, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Di seguito i favoriti gara per gara: K1 maschile Lo sloveno Peter Kauzer ha tutti i numeri per ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn le punte : Saranno dieci gli azzurri in gara agli Europei di Canoa slalom, che si svolgeranno a Pau (Francia) da domani a domenica. Questa rassegna continentale sarà il primo grande evento della stagione e l’Italia è pronta a lasciare il segno e riscattare la delusione dello scorso anno, in cui non arrivarono medaglie. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. KAYAK MASCHILE La squadra azzurra sarà guidata da Giovanni De ...

Canoa slalom - Europei 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Inizia ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito sono in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in Programma le eliminatorie delle gare individuali, e venerdì si terranno anche le finali a squadre, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Le finali saranno trasmesse in diretta ...

ParaCanoa - Europei Poznan 2019 : arriva un altro argento grazie ad Eleonora De Paolis. Quarto Marius Ciustea : Si sono conclusi a Poznan, in Polonia, gli Europei di Paracanoa: dopo le due medaglie di ieri, oggi arriva un altro argento grazie ad Eleonora De Paolis, seconda nel KL1 200. Sfiora soltanto il podio Marius Ciustea, Quarto nel VL200, mentre la terza azzurra in finale, Amanda Embriaco, è sesta nel KL3 200. Nel KL1 200 Eleonora De Paolis chiude in 55″772, battuta soltanto dall’ucraina Maryna Mazhula, che vince in 55″092. Completa ...

Canoa : Paralimpici. subito due medaglie azzurre a Europei Poznan : La paraCanoa azzurra apre gli Europei di Poznan (Polonia) con due medaglie: l'argento di Gabriel Esteban Farias nel KL1 200m e Federico Mancarella

ParaCanoa - Europei Poznan 2019 : Esteban Farias abdica - è d’argento! Bronzo per Federico Mancarella : Arrivano due medaglie per l’Italia nella prima delle due giornate dedicate agli Europei di Paracanoa a Poznan, nelle acque polacche che nel fine settimana ospiteranno anche la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità ed alla quale gli azzurri parteciperanno anche in quell’occasione soltanto nella Paracanoa. Medaglia d’argento per il nostro Esteban Farias nel KL1 200, che abdica dopo due successi continentali ...

Canoa : Europei discesa. altri quattro podi azzurri in ultima giornata : L'Italia della Canoa discesa chiude in trionfo gli Europei di Bovec, in Slovenia. Nell'ultima giornata di gare sul fiume Soca.

Canoa : Europei discesa. Panato conquista oro - argento per Rosa : Comincia nel migliore dei modi il percorso degli azzurri agli Europei di discesa a Bovec, in Slovenia. Sulle acque del fiume Soca. Oro per Panato.