Basket | Playoff Serie A 2019 | si parte con le semifinali Milano-Sassari sfida tra la

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano diA 2018-ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’AX Armani Exchangee il Banco di Sardegna, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che sino sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massimae la squadra più in forma degli ultimi due mesi, che non perde da 19 incontri tra campionato e FIBA Europe Cup (vinta). Se da unail mix di uscita dall’Eurolega e infermeria non propriamente vuota (leggere alle voci Mike James, peraltro in dubbio anche per questa sera, e Nemanja Nedovic) ha creato una situazione che ha rischiato di provocare l’uscita di scena già contro Avellino, sventata soltanto da due grandi prestazioni di squadra nelle ultime due partite, ...

