Asia Argento | Morgan ha perso casa? Colpa sua

Asia Argento dice che Morgan ha perso casa solo per le sue scelte : "Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento". Lo ha detto all'AGI Asia Argento, assistita ...

Asia Argento risponde a Morgan - senza casa dal 5 giugno : “È conseguenza delle sue azioni” : La replica non si è fatta attendere. Asia Argento risponde a Morgan dopo le dichiarazioni dell'artista brianzolo a Libero, nelle quali si è diffusamente parlato del pignoramento della casa di Monza di Marco Castoldi, conclusosi a seguito del procedimento giudiziario avviato dall'avvocato dell'attrice romana. La sua ex compagna e madre della sua primogenita Anna Lou non ci sta e decide di fornire una sua versione dei fatti, nella quale ...

Che vita di m... lo sfogo tra birra e sigaretta di Asia Argento : Asia Argento non ci sta e usa una Instagram story per sfogarsi con una birra e una sigaretta in mano, la 43nne è stanca dei continui obblighi cui deve sottostare quotidianamente : “Paga questo, paga quello, fuma questo, bevi quello... – ha esordito l’attrice in un video che ha preferito rendere monocromatico - . Che vita di mer..!”. --Uno sfogo che è apparso molto simile a quello di molti cittadini che, così come la Argento, combattono ...

Asia Argento e Matthew Skiba stanno insieme? : L’attrice Asia Argento e il frontman dei Blink 182 Matt Skiba hanno trascorso alcuni giorni insieme a Roma, pubblicando sui social alcune fotografie che fanno pensare che tra i due ci sia una relazione. Le foto, che entrambi da tempo pubblicano sui rispettivi account social, sembrano non lasciano dubbi. Per il momento i due sono molto vicini e non lo nascondo, pubblicando frequentemente post che li ritraggono assieme : ...

Asia Argento potrebbe avere un nuovo flirt con Matt Skiba - voce dei Blink 182 : Sembrano sempre più vicini Asia Argento e Matt Skiba. Dalla prima foto pubblicata insieme a dicembre dello scorso anno, i due hanno continuato ad aggiornare i loro profili Instagram con immagini che li ritraggono insieme, arricchendo il tutto con commenti che lasciano intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. ...Continua a leggere

Asia Argento : «Ho raccontato i c*zzi miei in TV per mantenere i miei figli. Mi hanno pagato tanto». Ora farà «Realiti» su Rai2 : Asia Argento Le accuse di molestie, i sospetti, le testimonianze e le gogne mediatiche non bastavano. Nei mesi più tormentati per la propria vita privata, Asia Argento ha accettato di sottoporsi ad interviste televisive (tra queste quelle rilasciate a Domenica In, Live – Non è La D’Urso, Non è L’Arena) in cui non si parlava d’altro che delle sue traversie. “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma ...