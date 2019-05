Verona | muore d' infarto e i passanti scattano selfie

A Verona un 50enne muore d'infarto in stradaRessa di passanti per scattarsi un selfie : L'episodio nei pressi della Riva San Lorenzo: i soccorsi hanno dovuto scansare un folto gruppo di curiosi che riprendevano il malcapitato in preda ai dolori. Il decesso dopo un'ora

Verona - 22enne napoletano muore in un incidente : schianto fatale contro guard rail : Un terribile incidente stradale in provincia di Verona ha causato la morte di un giovane. Si tratta di Giovanni Ronda, ventiduenne originario di Napoli che ha perso la vita a Salionze, frazione di Valeggio Sul Mincio. Il ragazzo si è schiantato con la sua vettura contro un guard rail, e in seguito all'impatto l'automobile è stata letteralmente tranciata dal dispositivo, non lasciando scampo al ragazzo. Stando a quanto riportato da "Brescia ...

Verona - incidente choc : auto tagliata in due dal guardrail - 22enne muore nella sua Punto : Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat...

Verona - investito da un’auto mentre è in bici : Nicu muore a 20 anni dopo 10 giorni di agonia : Nicolae Bodean, 20enne di origine moldava ma residente a Verona, è morto dopo 10 giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale: il giovane era a bordo della sua bicicletta quando è stato investito da un'auto guidata da un 23enne, la cui posizione potrebbe aggravarsi: rischia l'accusa di omicidio stradale.Continua a leggere

Verona - malore mentre è alla guida : muore 52enne - il figlio lo scopre col Gps del tir : Il Gps installato sul camion localizzava inspiegabilmente l’autoarticolato fermo sulla Transpolesana, all’altezza di San Pietro di Morubio (Verona). Il cellulare del conducente squillava a vuoto. Così un ventinovenne ha scoperto quanto accaduto a suo padre: l’uomo si è sentito male ed è morto mentre era alla guida del suo camion.