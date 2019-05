Spazio | satelliti in fila per SpaceX

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Elon Musk entra a pieno merito nel settore delle telecomunicazioni. Sabato scorso il vettore diFalcon 9 ha portato in orbita i primi 60di Starlink costruiti dalla compagnia di Elon Musk. Starlink è un ambizioso progetto ideato da Musk che conta di portare in orbita una costellazione di 12000, con l’obiettivo di garantire la copertura internet a banda larga su scala planetaria. IStarlink sono stati rilasciati senza un meccanismo apposito di sgancio tanto da sembrare un treno in movimento per gli osservatori a terra e la Starlink ha messo a disposizione un sistema di tracciamento sul suo sito web, per permettere al pubblico di osservarli. Starlink – spiega Global Science – promette di garantire comunicazioni ad alta velocità in orbita bassa e di colmare il gap digitale che affligge ancora molte aree del nostro pianeta. Sebbene siano ...

