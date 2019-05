Luca Zaia | il messaggio a Matteo Salvini guardando i 5 stelle | Il popolo dà le

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : “Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dalla nostra parte” : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all’ANSA circa l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: “La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Il 24 giugno ci sarà la ...

25 aprile - perché Luca Zaia (Lega) partecipa alla festa della Liberazione con Sergio Mattarella : In un'intervista rilasciata a Fanpage.it il governatore del Veneto ha spiegato perché sarà domani all'evento organizzato a Vittorio Veneto per celebrare la Liberazione dal nazi-fascismo, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Zaia difende la scelta di Salvini, che invece sarà a Corleone: "Serve a dare una nota di attualità alla giornata. Resistenza è democrazia, e la democrazia è libertà. Non sta andando a pesca"Continua a leggere

La proposta di Luca Zaia : "Usate le scale - fa bene" : 'Mi immagino una norma che imponga sulle porte degli ascensori degli edifici pubblici un cartello: sui quali va scritto non che nuoce alla salute , ma semmai che sarebbe meglio prendere le scale '. ...

Di Maio brinda con Zaia e De Luca - ma sull'autonomia prende tempo : Autonomia, campi rom, alleanze europee. I fronti tra Movimento e Lega sono sempre aperti, nonostante Luigi Di Maio - alludendo alla sua lettera di ieri al Corriere - chiarisca: «Ci siamo detti tutto, ...

Podio leghista tra i governatori. Classifica Sole 24 Ore - in testa Luca Zaia : È il presidente del Veneto Luca Zaia il vincitore del Governance Poll 2019, cioè la Classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi dal quotidiano economico. Zaia realizza il 62%, con un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni e raggiunge livelli inaccessibili per gli altri presidenti di regione. Al secondo e terzo posto altri due ...

Autonomia - la «livella» fa litigare Zaia e De Luca : «'A livella». Antonio De Curtis in arte Totò entra nel dibattito sull'Autonomia differenziata. È il governatore del Veneto Luca Zaia a evocare la celebre poesia in...

Luca Zaia dice che l’unica patologia è l’omofobia - non l’omosessualità : Lo ha detto al Congresso Mondiale delle Famiglie, senza raccogliere molta approvazione da parte del pubblico