Il nuovo scontro su Rixi e gli errori di Travaglio

Beautiful anticipazioni : Steffy e Hope di nuovo allo scontro ma per lavoro : Nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy ha appena rinunciato alla competizione con Hope, approvando anche il suo matrimonio con Liam. La Forrester è stanca di dover combattere con la sorellastra per lo stesso uomo e decide di farsi da parte, dedicandosi completamente alla sua Kelly e al lavoro nell'azienda di famiglia. E proprio questo suo desiderio di essere una donna in carriera, oltre che una mamma, spinge la figlia di Ridge a ...

Biagio Mazzotta alla Ragioneria sì - il super dipartimento no. nuovo scontro Tria-5 stelle : A sei giorni dal voto europeo e con un governo in piena campagna elettorale - con tutte le declinazioni di litigi, accuse e controaccuse tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini - c’è una dinamica che si ripresenta ancora una volta. Quella della tensione tra i 5 stelle e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Dinamica che ha registrato temperature diverse da quando l’esecutivo gialloverde è nato, ma che è ...

Alex Belli e Mila Suarez : nuovo confronto-scontro a Domenica Live : Dopo il Grande Fratello Mila Suarez rivede Alex Belli a Domenica Live Il Grande Fratello 16 non è bastato: Barbara d’Urso ha invitato Mila Suarez ed Alex Belli per un nuovo confronto a Domenica Live. Nella puntata in onda Domenica 19 maggio 2019, l’ultima di questa stagione televisiva, i due ex si sono rivisti. Un […] L'articolo Alex Belli e Mila Suarez: nuovo confronto-scontro a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Palazzo Chigi : "I ministri tengano i toni giusti - Conte coordina" | Famiglia e sicurezza - nuovo scontro M5s-Lega : Fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito la posizione del premier Giuseppe Conte sulle ultime polemiche politiche. "Il Presidente del Consiglio Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando"

Il nuovo scontro tra Salvini e Di Maio e sui parametri di Maastricht : nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai è diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3% (il rapporto massimo tra deficit e Pil previsto dal Patto di Stabilità europeo), che per Salvini può essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "È un dovere superare i vincoli europei, non ...

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «Ormai difende la casta». La replica : «M5S sembra il Pd» : Ancora tensioni tra M5S e Lega, con Di Maio che accusa Salvini di essersi spostato all'estrema destra, schierandosi a difesa della casta, e l'alleato che contrattacca rimproverando ai...

nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Cannabis - nuovo fronte di scontro Lega-M5s : La nuova crociata lanciata a Pesaro da Matteo Salvini è contro i negozi di Cannabis light: "da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città" ...

Salvini-Di Maio - il nuovo scontro è sulla cannabis : Il ministro dell'Interno ha iniziato la sua nuova 'crociata, annunciando la chiusura di tre cannabis shop. Da Pesaro...

Tish e Giordana - nuovo scontro e confessione su Alberto Urso : “Tranquilla” : Serale Amici 18, Giordana e Tish non si trattengono: nuovi attacchi tra le due cantanti Tish e Giordana di Amici 2019 continuano a lanciarsi frecciatine. Quando si presenta l’occasione giusta. E questa volta, attraverso un gioco voluto dalla produzione, ci sono state altre critiche reciproche. Avrebbero dovuto associare un’emoticon a uno o più componenti della […] L'articolo Tish e Giordana, nuovo scontro e confessione su ...

nuovo capitolo dello scontro tra Spotify ed Apple. UE sarebbe pronta ad avviare indagine : Ricordate le controversie venute alla luce nei mesi scorsi che hanno visto contrapposte due realtà importanti del mondo della tecnologia come Spotify ed Apple? Tutto è iniziato con quella che, a tutti gli effetti, si è trasformata in una denuncia formale fatta dal colosso svedese della musica in streaming, Spotify. Attraverso un lungo post sul blog aziendale, l’amministratore delegato Daniel Ek aveva lanciato accuse piuttosto pesanti ad ...

Ballando con le stelle - nuovo scontro Lucarelli-De Girolamo : “Anonimi”. E Todaro difende : “Il ballo va capito” : A Ballando con le stelle (Rai Uno) è andata in scena una nuova puntata dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo. Dopo l’esibizione il consueto appuntamento con i giudici. La Lucarelli ha bollato come “anonima” l’esibizione della coppia della De Girolamo e Raimondo Todaro. “Su di voi nessuno si sbilancia, né in positivo né in negativo, rimanete sempre anonimi”. Un giudizio che è stato respinto ...

Viminale contro Difesa - nuovo scontro per un tweet rimosso sulla Libia : Un tweet pubblicato e poi cancellato su una notizia falsa è l'occasione per un nuovo scontro all'interno del governo gialloverde. E la polemica, questa volta è tra due ministeri: l'Interno e la Difesa.

nuovo scontro Viminale-Trenta : ‘Non è informata - preferisce polemizzare con Salvini’. ‘Ministero usato a fini elettorali’ : Il Viminale di Nuovo all’attacco della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo lo scontro andato in scena a metà aprile fa sull’apertura dei porti e quello della settimana scorsa con al centro i corridoi umanitari. Stavolta l’oggetto del contendere è un tweet della ministra che aveva ringraziato la Marina militare per un presunto intervento a favore di pescherecci italiani puntati dalle motovedette libiche, salvo ...