Addio tacca | dieci smartphone a tutto schermo

Mercato Juventus - l’attaccante bianconero verso l’Addio : i dettagli : Mercato Juventus – Anche sul Corriere dello Sport si fa riferimento all’interesse del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic. I tedeschi sarebbero pronti ad offrire circa 15 milioni di euro per il croato di 33 anni. L’arrivo di Maurizio Sarri potrebbe coincidere con la partenza del vice campione del mondo che, per caratteristiche, non rientrerebbe nei […] More

Asamoah Gyan dice Addio alla Nazionale - ma il presidente del Ghana non ci sta : l’appello all’attaccante 33enne : Il presidente del Ghana chiama Asamoah Gyan per convincerlo a tornare a vestire la maglia della Nazionale In Ghana, la Nazionale di calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto del presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccante Asamoah Gyan con un messaggio perentorio: “Torna a giocare in Nazionale“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Tutto su Lozano. Due attaccanti azzurri diranno Addio” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse in attacco Calciomercato Napoli. Carlo Ancelotti ha già dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la profondità. Cerchiamo un giocatore che migliori la qualità offensiva, non con caratteristiche particolari”, ha detto il ...

Dall’Addio di Insigne alla suggestione Messi - Alessio Sundas attacca De Laurentiis : “è un disastro - rinforzi il Napoli o venda” : Il procuratore sportivo Alessio Sundas si scaglia contro De Laurentiis e la sua gestione del Napoli: servono grandi acquisti per far tornare i partenopei ai fasti di un tempo La sconfitta in rimonta contro l’Atalanta per il Napoli è stata una doccia fredda, anche in virtù dell’economia del match. Mertens e compagni hanno sfiorato ripetutamente il gol del raddoppio, ma ci ha pensato Duvan Zapata a infliggere il colpo che ha ...

Barcellona : un attaccante verso l'Addio - lo cercano Chelsea e PSG : Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport , nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra l'entourage dell'attaccante Philippe Coutinho e il Barcellona per definire il futuro del brasiliano. Sotto contratto fino a giugno 2023, l'...