Messico | i Tigres di Monterrey si laureano campioni

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il campionato messicano è sempre molto seguito, tanti i talenti che si mettono in mostra per poi essere protagonisti in tornei ben più importanti. Il campionato inintanto ha emesso il suo verdetto, idisi sono laureatidopo il successo all’andata nella finale, la squadra guidata in panchina dal brasiliano Ricardo Ferretti ha pareggiato 0-0 contro il Club Leon, si tratta del settimo titolo in bacheca. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, idisiCalcioWeb.

