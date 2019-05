Le CPU Ice Lake a 10nm di Intel saranno in grado di far girare i giochi in 1080p con le

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) A dicembre,aveva promesso che le imminenti CPU laptop dapresenteranno una grafica integrata con una capacità di calcolo superiore al teraflop. In vista del suo keynote al Computex alla fine di questa settimana, la società ci ha fornito un'idea migliore di cosa significhi questo miglioramento per i video, che riusciranno ain. La compagnia ha parlato di miglioramenti di performance del 72% in CS: GO e del 42% in Overwatch. Il grande vantaggio è che le CPU ae la loro grafica integrata di 11a generazioneindi gestire un sacco di titoli insenza appoggiarsi a una GPU dedicata, riporta Engadget.Naturalmente, le cifre diarrivano con avvertimenti. Molti dei loro benchmark sono stati eseguiti con impostazioni grafiche ridotte, il che potrebbe non essere l'ideale per alcuni giocatori. Inoltre, non abbiamo ottenuto conteggi di FPS ...

Eurogamer_it : #Intel: ecco le CPU #IceLake in grado di far girare i giochi in 1080p senza appoggiarsi su GPU dedicate. - TuttoTechNet : Le CPU Intel a 10nm “Ice Lake” possono gestire il gaming a 1080p - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Intel presenta al Computex 2019 i nuovi Core i9-9900KS e le CPU Ice Lake -