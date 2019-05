I due Mussolini non entrano nell’Europarlamento

ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) A guardare i dati, appare pressoche' scontato: il cognomenon approdera' al Parlamento europeo. I candidati, discendenti del Duce, che correvano per l'Europarlamento erano due: Caio Giulio Cesare, in lizza per Fratelli d'Italia, e Alessandra, candidata di Forza Italia. Entrambi nella circoscrizione Italia Meridionale, hanno totalizzato un numero di voti che, sulla carta e quando non ci sono ancora risultati ufficiali sugli eletti, non sembra consentire l'accesso all'Europarlamento.caption id="attachment 244876" align="alignright" width="300" Caio Giulio Cesare/captionIl primo ha preso 21.561, e tenuto conto che a Fratelli d'Italia dovrebbero andare 5 seggi, il pronipote di Benitoe' fuori gioco. Alessandra, politica navigata, ha ottenuto 17.040 ma anche in questo caso, considerando che a Forza Italia dovrebbero ...

