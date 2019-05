F1 | GP Italia 2019 | i precedenti di Valentino Rossi al Mugello Record assoluto di 9

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’attesissimo appuntamento del Gran Premio d’è ormai alle porte con tutti gli appassionati delle due ruote che si apprestano a gremire gli spalti dell’autodromo internazionale delper assistere ad una tre-giorni di grande spettacolo. Prima gara di casa della stagione per i centaurini ed in particolare per il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista:. Il “Dottore” vanta anche il primato per il maggior numero di successi consecutivi e complessivi nella classe regina con sette affermazioni dal 2002 al 2008, mentre nelle categorie minori ha raccolto due primi posti totali divisi tra 125cc e 250cc. L’esordio del marchigiano alrisale al 1996 (a soli 17 anni) con un bel quarto posto in rimonta nel suo anno da rookie nella classe più leggera, per poi centrare il primo successo in ...

