Di Matteo via da pool stragi | solidarietà di de Magistris | “Caro Nino ti sono vicino | la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Senza lavoro non c’è libertà e non c’è democrazia compiuta. Per chi ha dedicato una vita alle Istituzioni, il lavoro per il bene comune diviene non di rado anche una missione. Non avere il lavoro, perdere il lavoro, essere sconfitto o colpito nelle Istituzioni,ferite sanguinanti, talvolta anche mortali. Poi impari nella vita che le persone più fortiquelle che quando cadono o vengono colpite si rialzano più forti di prima. Nella vita comprendi che i legami umani valgono più di ogni altra cosa. Le Istituzioni passano, i sentimenti umani rimangono per sempre. Ti poscolpire ma le tue idee, la tua azione, i tuoi sentimenti camminano sui corpi di altre persone“. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de, in un post dedicato aDi, rimosso daldella Procura nazionale antimafia che indaga sullemafiose e nel ...

petergomezblog : Mafia, Di Matteo via da pool su “entità esterne” a Cosa Nostra nelle stragi. Punito per un’intervista in cui ripet… - fattoquotidiano : Mafia, Di Matteo via da pool su “entità esterne” Punito per un’intervista. Ma diceva cose già note… - matteorenzi : Giuseppe Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio, Luigi Di Maio ha bloccato l'economia, Matteo Sal… -