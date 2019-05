Astronomia | individuata per la prima volta una gigantesca eruzione stellare

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un gruppo di ricercatori guidati da Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, ha individuato e caratterizzato per lain modo completo una potentissima esplosione nell’atmosfera della stella attiva HR 9024, segnata da un intenso lampo di raggi X seguito dall’espulsione di unabolla di plasma, una CME (Coronal Mass Ejection, o emissione di plasma coronale). Il lavoro, apparso in un articolo sull’ultimo numero della rivista Nature Astronomy e realizzato grazie ai dati raccolti dal satellite Chandra della NASA, da un lato conferma che le CME vengono prodotte anche in stelle attive e sono effettivamente rilevanti per la fisica, dall’altro apre finalmente la possibilità di studiare in modo sistematico simili eventi che accadono in stelle diverse dalla nostra, il Sole. Unasolare ripresa dal satellite SDO della Nasa il 19 ...