Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 | nella carabina 10 metri eliminate

Tiro a Segno – Azzurri a Monaco per la terza tappa della Coppa del Mondo ISSF : Tiro a Segno – A Monaco la terza tappa della Coppa del Mondo ISSF La squadra azzurra è in partenza alla volta di Monaco dove si svolgerà la terza tappa di Coppa del Mondo del circuito ISSF. I partecipanti avranno la possibilità di vincere i pass per i Giochi olimpici di Tokio 2020: sarà possibile conquistare 2 carte olimpiche in ciascuna specialità di pistola e carabina a fuoco e ad aria compressa e 3 nella pistola automatica. Il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : è il momento della “Classicissima” in terra bavarese. Obiettivo Tokyo 2020 : Il poligono di Monaco di Baviera è pronto: da domenica infatti nell’impianto bavarese sarà il momento, come ogni anno, della Coppa del Mondo di Tiro a segno, che nel calendario del 2019 è giunta al suo terzo appuntamento. Sparare lì è come poter giocare a tennis a Wimbledon, tirare a canestro in NBA: si entra in un tempio sacro della disciplina. I migliori interpreti di tutte le specialità della storia del Tiro sono passati da qui e anche ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Novità e conferme per puntare alle Olimpiadi : Una pattuglia azzurra così ricca per una tappa della Coppa del Mondo non si vedeva esattamente da un anno. L’Italia del Tiro a segno è pronta a partire alla volta di Monaco di Baviera, per la “classicissima” teutonica del calendario internazionale, dove in palio ci saranno nuovi pass olimpici da cercare di catturare con la speranza di aumentare il contingente partecipante verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il ds Valentina ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : Italia - un solo pass olimpico conquistato sinora. Quanto pesa l’addio di Niccolò Campriani : Da quell’ultimo ultimo Tiro sono passati 1011 giorni, eppure l’assenza di Niccolò Campriani non sembra essere ancora stata metabolizzata al meglio dalla nazionale di Tiro a segno, che da domenica prossima sarà di scena a Monaco nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 andando a caccia dei pass olimpici necessari ad aumentare il contingente partecipante ai Giochi di Tokyo 2020. Rio e Tokyo in un intreccio lungo 18.559,97 km, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno si sta avvicinando sempre più a grandi falcate. Il poligono di Monaco di Baviera è praticamente pronto ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale, riservata agli shooter di pistola e carabina. In terra teutonica si andrà a caccia chiaramente delle carte olimpiche, verso Tokyo 2020, cercando di aprire al meglio un periodo estivo dove poi vi saranno ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : i convocati dell’Italia. Giordano e Zublasing per la rinascita : Serve una scossa. L’Italia del Tiro a segno dopo un mese di maggio passato a prepararsi, con gare internazionali svoltesi per lo più a Plzen – in Repubblica Ceca -, è pronta a tornare a misurarsi in Coppa del Mondo: per la tappa di Monaco di Baviera, che inizierà domenica 26 maggio e si concluderà giovedì 30 maggio. Gli azzurri dovranno andare alla caccia delle carte olimpiche che mancano a un contingente sinora andato a bersaglio ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Diana Bacosi è in testa dopo il primo turno di qualificazione. Cainero sesta : Inizia come meglio non si potrebbe l’avventura italiana nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in programma a Changwon. Nel primo turno di qualificazione dello Skeet femminile infatti, l’olimpionica di Rio 2016 Diana Bacosi comanda la graduatoria con 74 piattelli sbriciolati sui 75 a disposizione. Quasi perfetto quindi il percorso dell’umbra, che solo nella terza e ultima serie di giornata si è concessa un ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : India sontuosa. Riscossa europea - ma non di un’Italia deludente : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno si è conclusa e come sempre, vista l’importanza dell’evento è necessario tracciare un bilancio di ciò che si è visto in quel di Pechino. Sulle linee di Tiro del poligono cinese a consacrare i propri atleti nell’elite planetaria è stata l’India, capace di conquistare quattro medaglie complessive, di cui tre d’oro (arrivate nelle due finali Mixed Team e nella ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : la croata Pejcic si prende la gara di carabina 3posizioni : Nell’ultima gara in programma in questa seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno tenutasi a Pechino, risuona l’inno croato nell’impianto cinese. Il merito è di Snjezana Pejcic, che si è aggiudicata il contest di carabina 3posizioni donne dalla distanza di 50m. Con lo score di 464 punti netti, la shooter di Rijeka è riuscita a salire sul gradino più alto del podio precedendo la coreana Sang Hee Bae e la norvegese ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : la bulgara Grozdeva si impone nella pistola sportiva : Dopo la qualificazione alle prossime Olimpiadi raggiunta da Nino Salukvadze, il Tiro a segno mondiale festeggia la vittoria di un’altra veterana del circuito planetario. La bulgara Maria Grozdeva infatti, classe 1972, si è imposta oggi nella gara di pistola automatica da 25m a Pechino nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019. In una gara dominata dalle tiratrici europee, la due volte campionessa olimpica del format (Sydney 2000, ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo ISSF : completata la penultima giornata di gare a Pechino - tutti i risultati : Nella gara di pistola ad aria compressa gli azzurri hanno sfiorato la top-20 con Alessio Torracchi, domani tocca a Petra Zublasing penultima giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Pechino. Questa mattina sono scesi sulle linee di Tiro del poligono cinese gli atleti di pistola ad aria compressa maschile. La competizione è stata vinta dall’indiano Abhishek Verma (242.7) che ha lasciato dietro di sè il russo Artem Chernousov ...

Tiro a segno - la georgiana Nino Salukvadze entra nella storia : a Tokyo 2020 diventerà la prima donna a gareggiare in nove Olimpiadi : A Tokyo 2020 la georgiana Nino Salukvadze, atleta del Tiro a segno, stabilirà un nuovo record di partecipazioni alle Olimpiadi, diventando la prima donna a gareggiare in nove edizioni. La 50enne nativa di Tbilisi ha sempre partecipato alle rassegne a cinque cerchi da Seul 1988 in poi, conquistando un oro e un argento proprio al debutto e poi un bronzo a Pechino 2008. Salukvadze ha ottenuto il pass di qualificazione nella pistola ad aria ...