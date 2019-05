ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Vado a dibattere con un noto accademico dei temi alla moda, populismo e sovranismo. Ognuno di noi ha scritto di recente il proprio saggetto su uno dei due argomenti e – come previsto dagli organizzatori dello “storico evento”(!?) – la sintonia tra relatori è a dir poco inesistente. Intanto le urgenze urticanti dell’attualità elettorale incombono e i capelli grigi presenti in sala rumoreggiano al grido di “Salvini fascista”. Sicché il mio contraddittore inarca l’esoscheletro politicamente corretto lanciandosi in una severa reprimenda di quel pubblico poco sensibile al bon ton, cui impartisce la propria didattica indispettita: “Leggete meglio la Costituzione: ripetere slogan che ammiccano al Ventennio non è reato e neppure proporre scelte di un mussolinianesimo vintage… Solo la ricostruzione del partito fascista è vietata dalla norma costituzionale… La ...

NicolaMorra63 : Folgorato da visione mistica? Consegnato a clausura monacale per dedicarsi solo e soltanto a preghiera e contemplaz… - AnTiFaSciStA_AA : @feliceromano3 @Fata_Turch @CarloCalenda @matteosalvinimi @luigidimaio No non avete argomenti! Come i bambini ripet… - Cascavel47 : Non nominare ‘Salvini fascista’ invano -