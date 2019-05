Barcellona | la sconfitta col Valencia evidenzia un calo di condizione

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Ancora non va giù a Messi e compagni l'uscita dalla massima competizione europea dopo il 4-0 subito ad Anfield. Uno stato d'animo che si rispecchia nella mancanza di efficienza nel gioco che ha permesso aini di aggiudicarsi un trofeo che mancava da 11 anni. Impresasotto tono? Una Coppa del Re particolare, in cui si è visto unin ottima forma, abile soprattutto nelle ripartenze, e unnon ancora ristabilito dall'amaro e pesante verdetto di Liverpool. Rodrigo il più produttivo per gli uomini di Toral. Messi e Rakiitic i più attivi tra quelli di Valverde. Un verdetto che aggiunge dell'amaro in bocca ai catalani dopo la remuntada dei Reds di Klopp in terra inglese....

