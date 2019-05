Verissimo | la frase con cui Silvia Toffanin sotterra Pamela Prati | È grave questa

liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Straziante, inquietante, spiazzante. Si parla dell'intervista di, dove in studio da(senza pubblico per l'occasione) ha ufficialmente confessato che Mark Caltagirone, il suo promesso sposo, non esiste. Tutto inventato, tutto una messinscena, dunque. Nessun ma

GIFisVITA : Pamela si è tatuata una frase di Marc sul costato. #Verissimo - filamento_ : Si è tatuata una frase di Mark sul costato #Verissimo - sparkIingirI : 'nel mio cuore è come se l'avessi visto' FRASE DELLA VITA #Verissimo -