Se si muore più in bicicletta che in auto

(Di sabato 25 maggio 2019) Antonio Ruzzo C'è l'ex maglia rosa di Valerio Conti a tirare il gruppo. Ed è una tappa importante quella da vincere che vale più del Giro, più del Tour, più di tutte le corse messe insieme. In gioco c'è la sicurezza dei ciclisti, ci sono le vite di chi pedala e non solo in gara, c'è una strage che continua. Secondo l'International Transport Forum l'Italia è il Paese con il più alto tasso di mortalità per km pedalato. Una guerra che ogni anno nei 17mila incidenti che coinvolgono le biciclette fa oltre 260 morti e 18mila feriti. Tantissimi, troppi. E allora il Giro prova a farsi sentire con la campagna #rispettiamoci che arruola Ivan Basso (un'altra maglia rosa) come testimonial e che coinvolge anche Aci e gli istruttori del Centro di guida sicura Aci-Sara di Vallelunga con un decalogo permobilisti e ciclisti, chiamati a condividere la strada in sicurezza. Spot in tv, ...

