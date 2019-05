Riace | Mimmo Lucano torna dopo 8 mesi | “Unico politico in esilio in Italia Impegno

Mimmo Lucano torna a Riace - ma solo per comizio finale e voto : Il sindaco sospeso del borgo calabrese per la prima volta potrà rientrare in paese. Alle elezioni è candidato al consiglio comunale

Mimmo Lucano vince il ricorso : il Tar reintegra Riace nel sistema Sprar : Il Tar della Calabria sezione di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso del Comune, ha annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio scorso.La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del Comune, che a Riace sia ...

Indagata Maria Spanò - candidata sindaco di Riace con la lista di Mimmo Lucano : Il candidato sindaco di Riace ed ex assessore nella giunta guidata da Domenico Lucano, Maria Spanò, ha ricevuto nei giorni scorsi un avviso di garanzia in relazione all’inchiesta che ha coinvolto anche Lucano e che per questo è stato sospeso dall’incarico dall’autorità giudiziaria. L’atto non fa riferimento ad una nuova indagine, tant’è che la Procura di Locri nel chiedere il rinvio a ...

Mimmo Lucano si candida come consigliere comunale di Riace : Mimmo Lucano si candida alla carica di consigliere comunale di Riace. Il sindaco sospeso compare tra i dieci nomi che sosterranno la lista "il cielo sopra Riace" con a capo Maria Spanò, assessore uscente ai Lavori pubblici. Nel comune calabrese si voterà il prossimo 26 maggio. Le liste in totale saranno tre. Gli abitanti di Riace, con 2.335 residenti, dovranno scegliere fra le tre liste eleggendo dieci consiglieri comunali: sette ...

Mimmo Lucano sceglie ancora Riace e dà una lezione all'intero mondo politico : ... forte del pensiero che o si arriva primi tutti, bianchi e neri, del Nord o dei tanti Sud del mondo, o si crepa tutti. Fa come altri eroi civili del Sud fecero ogni volta che ne valeva la pena. Il ...

Mimmo Lucano sceglie ancora Riace e dà una lezione all’intero mondo politico : Mimmo Lucano si candida. Nel suo paese, Riace, e non per fare il sindaco, ma il consigliere comunale in una lista che vede come candidata a primo cittadino del paese dei bronzi e dell’accoglienza, una donna, Maria Spanò. E la notizia potrebbe finire qui, ma solo se chi scrive fosse cieco e sordo. Perché dietro la scelta di Mimmo, c’è tanto altro, un tanto che parla alla coscienza civile di questo Paese. Mimmo Lucano è un personaggio, nel bene e ...

Mimmo Lucano si candida consigliere comunale nella lista «Il cielo sopra Riace» : Tra questi c'è anche Claudio Falchi, deciso a far scomparire il modello Riace - esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo - e che al Fatto Quotidiano ha anticipato la visita del leader del ...

