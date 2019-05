Mi Store di Catania Un salto nell’ecosistema Xiaomi

Nuovo Mi Store in arrivo! La prossima tappa è Catania : Dopo l’apertura il 4 Maggio, del Nuovo Mi Store a Roma, Xiaomi non si ferma e apre il primo Store dedicato ai suoi prodotti anche al Sud. Il Nuovo Mi Store verrà inaugurato giorno 25 Maggio a Catania , presso il centro commerciale Etnapolis. Il Mi Store di Catania avrà una superficie di circa 205m2 dove al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi e delle aziende che fanno parte del suo ecosistema attualmente disponibili ...

Scopriamo i premi in palio per l’inaugurazione del Mi Store di Catania : A poco più di una settimana dall'inaugurazione del primo Mi store siciliano, presso il centro commerciale Etnapolis di Belpasso, Scopriamo i premi in palio per l'evento. L'articolo Scopriamo i premi in palio per l’inaugurazione del Mi store di Catania proviene da TuttoAndroid.