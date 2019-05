Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania | netto 3-0 contro il Lipsia

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Altro trofeo per ilche dopo la Bundesliga ha conquistato anche ladi, doppietta di trofei nazionali per il club tedesco che ha disputato comunque una buona stagione, delusione solo per il percorso in Champions League. Nella finale disputata all’Olympiastadion di Berlino gli uomini di Nico Kovac hanno dominato in lungo ed in largo, 3-0 il risultato finaleil, le reti bavaresi al 29′ di Lewandowski, al 78′ di Coman e all’85’ ancora di Lewandowski. Per ilsi tratta addirittura della 19esima vittoria indi. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo Illadi3-0ilCalcioWeb.

