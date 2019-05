Non vado sotto i ferri per una stupidaggine! Sabrina Ghio criticata per l’ombelico

(Di venerdì 24 maggio 2019) La ex tronista di Uomini e Donne,, ha deciso di replicare a tutti gli haters che hanno ritenuto il suo ombelico inguardabile. Presa di mira dagli utenti della rete, che con violenza l’hanno accusata di mettere in mostra senza ritegno un ombelico poco bello da vedere,ha risposto a tutti ritenendo inopportuni e fuori luogo dei giudizi che, ad una persona più debole di lei, potrebbero causare non pochi problemi : “Vi ho già spiegato che il mio ombelico è diventato un raviolo a causa della gravidanza, sono consapevole del mio difetto, ma non ne soffro... Noncertoper una stupidaggine simile!”.L’attenzione della ex tronista di Uomini e Donne, poi, si è spostata sul dramma del bullismo e di come gli insulti social potrebbero danneggiare persone più deboli. “Io sono in un momento felice della mia vita e reagisco così alle vostre critiche – halineato la– Ma altre persone in una situazione diversa potrebbero soffrirne molto”. La, però, non è nuova alle polemiche da parte degli internauti più aggressivi. Tempo addietro, infatti, molti la presero di mira per un dimagrimento che, a detta di qualcuno, poteva nascondere dei problemi ben più gravi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...