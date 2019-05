PiazzaPulita | Corrado Formigli e l' attacco a Matteo Salvini dopo l' intervista a Di Maio

PiazzaPulita - Corrado Formigli sconvolto da Simone : 'I rom non sono come noi' - ovazione in studio : 'Alcuni rom sono italiani, ma uguali a noi non è il termine più giusto '. Simone , ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita , su La7, con molta semplicità, dice quello che con ogni probabilità la ...

PiazzaPulita - Corrado Formigli sconvolto da Simone : "I rom non sono come noi" - ovazione in studio : "Alcuni rom sono italiani, ma uguali a noi non è il termine più giusto". Simone, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, con molta semplicità, dice quello che con ogni probabilità la maggioranza degli italiani pensa, e infatti in studio c'è una ovazione. "I rom hanno un'altra tipologia di