Devenuto potrebbe lasciare Upas | ' Non nego che l' idea mi sfiora parecchie volte'

(Di venerdì 24 maggio 2019) Davide, uno degli storici protagonisti di Un Posto al Sole, di recente ha rilasciato un'intervista al settimanale "Intimità", nella quale si è soffermato sul profondo legame che in questi anni ha instaurato con la soap partenopea ma soprattutto con il suo personaggio, Andrea Pergolesi, padre di Alice e marito di Arianna. Grazie alla sua lunga militanza nel cast e nelle vicende di, Andrea è riuscito a conquistare le simpatie e l'affetto del pubblico. Tuttavia, proprio le ultime dichiarazioni dirischiano di generare un pizzico di preoccupazione tra i telespettatori, poiché l'attore non ha escluso che in un futuro nemmeno troppo lontano possala soap di Raitre. L'artista romano, infatti, ha spiegato che per lui è diventato piuttosto stressante fare da pendolare tra Napoli (dove viene girata Un Posto al Sole) e Roma (dove vive con la futura moglie Serena ...