Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 13 | 10

(Di giovedì 23 maggio 2019)Daily News radio giornale per l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio Palermo celebra il ventisettesimo anniversario della strage di Capaci con una serie di celebrazioni nei luoghi simbolo della lotta alla mafia di cui fu protagonista Giovanni Falcone il sacrificio del magistrato ucciso con la moglie e gli uomini della scorta ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella è divenuto un motore di una riscossa di civiltà che ha dato forza lo Stato nell’azione di contrasto è arrivato ancor più esigente il dovere dei cittadini di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie queste le parole del capo dello Stato Mattarella lo Stato sua credibilità quando riesci a fornire la verità ai cittadini ha detto il guardasigilli Bonafede Io chiedo il voto per cambiare l’Europa non chiedo mezza poltrona in più ...

