Torna al cinema Maria Grazia Cucinotta con la commedia “Forse è solo mal di mare”

Festival di Cannes - A Hidden Life : il gran rifiuto di un contadino a Hitler. Così Terrence Malick riTorna (finalmente) al cinema : Il titolo perfetto per un film perfetto. E soprattutto da parte del più nascosto dei grandi cineasti contemporanei. Terrence Malick potrebbe vincere la sua seconda Palma d’oro, perché A Hidden Life (Una vita nascosta), è un’opera importante quanto meravigliosa. Quasi a dire che il leggendario cineasta texano è (finalmente) tornato grande e per farlo – paradossalmente – ha scelto un film girato in Europa. Il suo nuovo lavoro, infatti, s’ispira ...

Un homme - une femme 53 anni dopo : Lelouch Torna a filmare gli amanti che hanno cambiato il cinema : Victor Hugo va forte, quest’anno, qui a Cannes. dopo “Les Misérables”, sulle banlieue- che ritroveremo di certo nel Palmarès finale- ricompare nel titolo scelto da Claude Lelouch per ricongiungere dopo 53 anni gli amanti di “Un homme, une femme”, Palma d’oro nel 1966 e Oscar per il miglior film straniero. “Les plus belles années d’une vie” è l’amore ritrovato ...

Kate Winslet Torna al cinema - ma come cavallo : 40 anni di Kate Winslet Il ritorno di Kate Winslet Kate & Liam Il senso dello stileIn versione sarta40 anni di Kate Winslet Nel cast la bravissima Judy DavisThe DressmakerThe DressmakerSul red carpet del Toronto Film FestivalDressmaker è il nuovo film di Kate WinsletProssimamente al cinemaThe DressmakerKate Winslet di fronte al poster del filmKate Winslet, splendido primo pianoCon Michael FassbenderSul red carpet per Steve JobsJuliet Hulme ...

Shinkai Torna al cinema dopo Your Name con '5 CM AL SECONDO' solo dal 13 al 15 maggio. Guarda la clip in esclusiva! : dopo il successo di Your Name con oltre 315 milioni di euro incassati nel mondo finalmente sul grande schermo il capolavoro che ha consacrato al grande pubblico il Maestro Makoto Shinkai 5 CM al secondo . Il film, diretto e prodotto da Shinkai come suo secondo ...

Tornano al Cinema Italia di Belluno nel mese di maggio "I martedì al Cinema" : ... cercando far luce sui suoi sforzi per dare vita a The Movement, l'organizzazione creata per promuovere una politica sovranista e populista nel Vecchio e Nuovo Continente, al fine di unificare i ...

Gli intramontabili Stanlio e Ollio riTornano al Cinema : 'Stanlio e Ollio' sarà proiettato al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da domani 1 maggio 2019, Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

Scamarcio Torna al cinema con Non sono un assassino : 'Film sui meccanismi della giustizia' : Un delitto con un solo sospettato, al quale sembrano ricondurre tutti gli indizi, anche se non c’è nessuna prova concreta. Il giudice Giovanni Mastropaolo è stato ucciso nella sua villa isolata. Le indagini si concentrano sull’ultima persona ad averlo visto vivo, il vicequestore Francesco Prencipe che non lo incontrava da due anni nonostante i due fossero stati amici fraterni ed avessero formato a lungo un affiatato trio insieme a Giorgio, un ...

Tornano gli Avengers e l'animazione di Ocelot : i film al cinema dal 24 aprile : La settimana in cui si sono incontrare due grandi festività, Pasquetta e il 25 aprile, vuol dire ferie per tanti italiani e un cambiamento nelle uscite cinematografiche: le case di distribuzione hanno ...

Amalfi : al Cinema Iris riTornano gli spettacoli dal vivo. Ecco gli appuntamenti : Al Cinema Iris di Amalfi tornano gli spettacoli dal vivo per grandi e piccini con tre appuntamenti che si terranno il 24, il 28 ed il 30 aprile. Primo appuntamento in programma è per mercoledì 24 aprile alle 21.30 con lo spettacolo "...

Jennifer Lawrence Torna al cinema dopo un anno di pausa : Scopo finale è la promozione della democrazia, e l'inserimento dei giovani in ogni fase pratica della politica. Tra i prossimi progetti dell'attrice anche un film diretto da Adam McKay , Bad Blood .

Torna Spaziocinema - protagonisti i robot di Blade Runner del 2019 : Sapete in che anno è ambientato il capolavoro cinematografico di Ridley Scott, Blade Runner? Nel 2019, l’anno che stiamo vivendo. Siamo ben lungi dall’esistenza di intelligenza Artificiale raccontata nel film, tratto da un famoso romanzo del 1968 di Philip K. Dick intitolato “Il cacciatore di androidi”, ma passi avanti enormi sono stati fatti ed è questa l’occasione per fare il punto con guest star l’Istituto Italiano di Tecnologia. Torna ...

Cinema : Ozpetek Torna a Palermo per laurea honoris causa : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Il regista Ferzan Ozpetek torna a Palermo i primi di maggio per ricevere la laurea honoris causa e il conferimento della cittadinanza onoraria. Lo scorso anno l'associazione Fiori di Acciaio di Marcella Cannariato era riuscita a riportare il regista in città dopo ben 1

La magia di Stanlio e Olio Torna al cinema e il cast è da sogno : La magia di Stanlio e Olio torna sul grande schermo, dal 1° Maggio, grazie al film diretto da Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly . Un film celebra il profondo legame che ha unito per ...

Torna Candice Bergen - tra cinema e tv : ANSA, - ROMA, 7 APR - Attrice controvoglia, fotografa di successo, corteggiata e amata da molti, scrittrice, Candice Bergen Torna alla ribalta: mentre è in sala con Book club - Tutto può succedere, la ...