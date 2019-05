Silvio Muccino a processo per diffamazione | la lite con Gabriele Muccino in tribunale

tvzap.kataweb

(Di giovedì 23 maggio 2019) Finisce inuno dei più controversi casi di inimicizia familiare italiana:è stato infatti rinviato a giudizio dal Gup di Roma per le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva nell’aprile del 2016 in merito al fratello,e che avrebbero leso la reputazione del regista. E’ accusato di avere diffamato il fratello. Il giudice, accogliendo le richieste del pm Antonio Calaresu, ha fissato ilal prossimo 14 gennaio davanti almonocratico. Nel corso dell’intervistaaccusò il fratello, che non era presente in studio, di avere picchiato l’ex moglie, Elena Majoni.junior “indicò il fratellocome persona violenta – è detto nel capo di imputazione – per avere colpito nel 2012 con uno schiaffo la moglie Majoni perforandole il timpano”. “La ...

