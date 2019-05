Siena | incidente bus | autista rimesso in libertà con divieto di guida per un anno

Incidente Siena - bus si ribalta e finisce in scarpata : morta 40enne - 37 turisti feriti di cui 4 gravi : Un autobus con a bordo una sessantina di turisti stranieri, di vari Paesi dell’Est Europa, si è ribalta to questa mattina sull’Autopalio, la superstrada Siena –Firenze, finendo in una scarpata e andando a sbattere contro gli alberi. L’ Incidente è avvenuto nel tratto che collega Badesse a Siena , in direzione sud. Il bilancio è di una donna morta e 37 feriti : la vittima, 40enne , sarebbe la guida russa che accompagnava il ...

