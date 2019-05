Pier Luigi Bersani | un errore da dilettanti Parla Orlando | Perché il Pd non deve

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Pierluigi Bersani - l'ex ministro torna col Pd e scopre le carte : come si vuol schiantare con Di Maio : Pier Luigi Bersani non riesce ad ammetterlo nel colloquio pubblicato su La Stampa, ma in questa campagna elettorale è tornato a lavorare per portare voti al Partito democratico. Una pattuglia di ex dirigenti di LeU ha trovato spazio nelle liste dem e l'ex ministro con il solito spirito aziendalista

Pier Luigi Bersani : “No a voto subito se cade il governo - la sinistra dialoghi con il M5S” : Pier Luigi Bersani, a differenza del segretario del Pd Nicola Zingaretti, non è favorevole ad elezioni anticipate, nel caso cadesse il governo: "Rischiano di ingessare ancora di più la situazione, prima di votare serve un chiarimento nel M5s, si deve mettere in moto almeno un'ipotesi di alternativa".Continua a leggere

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Diciamolo con una canzone : "Io e te" con Pierluigi Diaco su Rai1 : L'amore non ha età ed i sentimenti si possono fantasticamente sviluppare nel corso degli anni ed evolvere in tante piccole e grandi sfaccettature. Gli stessi sentimenti poi vengono spesso e volentieri descritti nelle pagine di tanti romanzi e di moltissime poesie. Una canzone, una pagina di un libro, un verso di una poesia, un profumo che viene dal passato, tante micce pronte ad accendere i cuori e le menti degli esseri umani. Tante ...

Matteo Salvini e la Lega - il sospetto su Luigi Di Maio e il ruolo politico di Piercamillo Davigo : Luigi Di Maio è diventato "il braccio politico di Davigo". Altroché contratto, il vicepremier grillino, si vocifera tra i leghisti non fa che attaccare Matteo Salvini e ha deciso di sfruttare le inchieste giudiziarie - su Armando Siri e sulle tangenti in Lombardia - in maniera "premeditata e combina

Pierferdinando Casini ad Agorà - lezione a Luigi Di Maio e grillini : "Giustizialisti solo con gli altri" : "I Cinque stelle sono giustizialisti con gli altri e garantisti con se stessi". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, critica aspramente la posizione di Luigi Di Maio e dei pentastellati sul caso di Armando Siri, il sottosegretario leghista al ministero delle Infrastru

Milano - morto don Pierluigi Lia : stava cercando di pulire una grondaia. L’ex studente : “Era il centro della comunità” : morto impiccato ieri sera don Pierluigi Lia, scrittore e docente di Teologia dell’Università Cattolica. Come scrive il Corriere della Sera, secondo le prime ricostruzioni il sacerdote aveva approntato un’imbracatura per garantirgli sicurezza nel liberare dalle foglie una grondaia e risolvere un problema di infiltrazioni interno alla casa parrocchiale. L’accorgimento però potrebbe essersi rivelato letale. A dare l’allarme, ...

Milano. Una morte orrenda per Don Pierluigi Lia : Don Pierluigi Lia è morto impiccato. Il parroco della chiesa di San Cristoforo sul Naviglio grande è salito sul tetto

BOOM! Pierluigi Diaco conduce La Vita in Diretta Estate : Pierluigi Diaco Tutto nuovo. Il palinsesto estivo di Rai1 sarà il primo targato al 100% Teresa De Santiis e promette rivoluzioni. DavideMaggio.it, dopo avervi svelato l’arrivo di Liorni a Reazione a Catena, è in grado di annunciarvi in anteprima che alla guida de La Vita in Diretta Estate ci sarà con ogni probabilità Pierluigi Diaco. Un nome anomalo che indica una volontà ben precisa del direttore di sparigliare le carte. Diaco torna nel ...

Ordinazione presbiterale di Pier Luigi Morlino. : Nel nostro mondo occidentale, che sprofonda nelle sabbie mobili di un narcisismo pervasivo e dilagante, solo uomini che hanno deciso per una follia d'amore di perdere la testa dietro a Cristo e di ...

BOOM! Pierluigi Diaco conduce La Vita in Diretta Estate : Pierluigi Diaco Tutto nuovo. Il palinsesto estivo di Rai1 sarà il primo targato al 100% Teresa De Santiis e promette rivoluzioni. DavideMaggio.it, dopo avervi svelato l’arrivo di Liorni a Reazione a Catena, è in grado di annunciarvi in anteprima che alla guida de La Vita in Diretta Estate ci sarà con ogni probabilità Pierluigi Diaco. Un nome anomalo che indica una volontà ben precisa del direttore di sparigliare le carte. Diaco torna nel ...

Verso le Amministrative. 'Follonica nel Cuore' lancia Pierluigi Versari candidato sindaco : ... laureata in Giurisprudenza, dopo il tirocinio si è dedicata alla famiglia, attualmente impiegata stagionale IULIANO Raffaele 61 anni, laurea in Economia e Commercio, Mediatore Marittimo, ...