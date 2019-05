La divisa elettorale

Le Iene si dissociano da Dino Giarrusso : «Sfrutta la nostra divisa in campagna elettorale». Lui risponde : Dino Giarrusso, M5S Le Iene si dissociano da Dino Giarrusso, il loro ex inviato oggi in corsa per le elezioni europee come candidato M5S. Ad infastidire il programma di Italia1, sino a provocarne una presa di posizione, il fatto che il militante pentastellato si presenti nei manifesti elettorali con la divisa ‘da Iena’ (giacca scura e cravatta nera), sebbene non faccia più parte della squadra di Davide Parenti. “Gli chiediamo ...