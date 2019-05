iPhone | Apple ti avviserà prima dell' aggiornamento di iOS

Google sfotte - di nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...

Videogame - ora puoi giocare ai titoli Steam anche su iPhone - iPad e Apple Tv : Fonte: store.Steampowered.com Dopo lunghi mesi di attesa e proprio quando le speranze di poter giocare alla nostra libreria di videogiochi Steam anche dai dispositivi mobili di Apple si erano quasi del tutto esaurite, giunge una notizia che renderà felici gli utenti affezionati di iPhone e iPad ma che non riescono a rinunciare ai Videogame disponibili esclusivamente per computer: l’app Steam Link è finalmente disponibile nell’App ...

Steam Link approda anche su iPhone - iPad ed Apple TV : Valve ha annunciato che l'app Steam Link, che porta i giochi in streaming sul vostro dispositivo mobile, è ora disponibile come download gratuito per iOS e Apple TV. Questa è una buona notizia per i possessori di un dispositivo iOS in quanto solo meno di un anno fa Apple aveva vietato l'app perché non conforme ad alcune linee guida.Come riporta GameSpot, a quel tempo, Apple aveva dichiarato di voler continuare a comunicare con Valve per portare ...

False le informazioni sulla batteria dell’iPhone XR : conflitto tra Apple e “Which?” : Da alcuni giorni a questa parte si è venuto a creare un vero e proprio conflitto tra Apple ed il gruppo denominato "Which?", per quanto riguarda la batteria del cosiddetto iPhone XR. In questi giorni abbiamo parlato del device soprattutto dal punto di vista commerciale, come abbiamo avuto modo di riscontrare con le offerte Euronics tramite l'apposito articolo. Oggi 6 maggio, però, tocca concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe interessare ...

iPhone 11 quali colori Apple avrà scelto ? : In ultimo su iPhone 11 i colori attualmente conosciuti sono 4 e più precisamente Silver, Space Grey, Gold e anche il Blu. Scopri tutto quello che serve sapere su iPhone 11

Apple : ricavi iPhone -17%. Ma è record per i 'servizi' - e Cook esulta : "Miglior trimestre di sempre" : Per l'amministratore delegato della società della Mela "i mesi peggiori sono passati". Gli iPad hanno registrato il più alto tasso di crescita da 6 anni. Dall'inizio dell'anno le azioni Apple in Borsa registrano guadagni del 27%

Apple - l'iPhone 5G arriverà solo nel 2020 e avrà un modem Qualcomm : La scorsa settimana Apple e Qualcomm hanno raggiunto un accordo sullo scontro legale che le vede protagoniste nei tribunali di tutto il mondo riguardo le royalty. 'L'accordo include un pagamento da ...

Buone notizie per l’iPhone 5G : Apple e Qualcomm seppelliscono l’ascia di guerra : L'iPhone 5G non è più così lontano o meglio il percorso che porterà al suo sviluppo, progettazione e poi produzione non è più costellato di incredibili ostacoli? Certamente le carte in tavola sono cambiate dal momento in cui Apple e Qualcomm hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e trovare un accordo sulle tante controversie legali che le vedono protagoniste fin dal 2017. Era nell'aria una soluzione del genere: la necessità per Apple di ...

Se Apple cerca chip per l’iPhone 5G - Huawei è pronta a venderglieli : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Ci potrebbero presto essere novità nel settore degli smartphone e degli equilibri del mercato. In un’intervista rilasciata a Cnbc, il fondatore e amministratore delegato del gruppo Huawei, Ren Zhengfei, ha dichiarato di essere disposto a vendere i suoi chip per il 5G a Apple nel caso arrivassero offerte di rilievo. E la proposta del colosso cinese della telefonia non è aperta ...

Con TIM Senza Limiti Platinum disponibili a rate da 0 euro Samsung Galaxy S10 - Huawei P30 e Apple iPhone Xr : Da lunedì i clienti TIM Senza Limiti Platinum avranno la possibilità di acquistare tre degli smartphone più popolari del momento a rate 0 e con un anticipo di 99 euro L'articolo Con TIM Senza Limiti Platinum disponibili a rate da 0 euro Samsung Galaxy S10, Huawei P30 e Apple iPhone Xr proviene da TuttoAndroid.

Apple WALT - il nonno dell’iPhone era un prodigio dell’elettronica : Oggi tutti hanno bene in mente com’è un iPhone, ma come lo avreste immaginato nel 1993, ossia 14 anni prima della presentazione del primo smartphone Apple? La domanda nasce da un video che sta circolando in rete e che mostra WALT, ossia il Wizzy Active Lifestyle Telephone. Fu presentato da Apple nel 1993, non venne mai commercializzato e nessuno fino ad oggi lo aveva mai visto in azione. A regalarci questa chicca ci ha pensato il blogger e ...

Truffa ad Apple da 1 milione di dollari : due studenti si facevano dare iPhone nuovi e originali in cambio dei falsi : Due studenti dell’Oregon hanno incassato illegalmente 1 milione di dollari Truffando Apple. Sono stati smascherati e stanno affrontando una denuncia penale, la loro vicenda è curiosa, soprattutto per i molti utenti che negli anni hanno avuto difficoltà a farsi sostituire un iPhone guasto dal centro di assistenza. Yangyang Zhou e Quan Jiang, questi i nomi dei due geni della Truffa, hanno fatto del ricorso ai centri di assistenza ...