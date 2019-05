Il puzzle Rime è da oggi disponibile gratuitamente su Epic Games Store

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019)è un'avventura\esplorativa sviluppata da Tequila Works, in cui il giocatore rivestirà i panni di un ragazzo risvegliatosi su una misteriosa isola. L'obiettivo sarà esplorare le vaste aree e risolvere alcunilegati a quella che sembra un'antica civiltà, oltre a far luce sul misterioso passato del ragazzo. Siete interessati? Ottimo, visto che il gioco è dasull'.Come riporta Rock Paper Shotgun, potrete mettere le mani susemplicemente creando un account sullodied effettuando l'accesso, il tutto senza alcun costo aggiuntivo. Di seguito potete trovare la descrizione del titolo Tequila Works:"Davanti a te si estende una terra di scoperte. Esplora lo splendido ma insidioso mondo di, un gioco d'avventura ed enigmi per giocatore singolo. Investirai i panni di un ragazzo che si è risvegliato su ...

