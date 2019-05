Deborah | chiesa gremita per i funerali del padre | Lorenzo | sei un grande

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Cristina Verdi Applausi e cori al funerale diSciaquatori, l'ex pugile 41enne ucciso dalla figliamentre si difendeva dall'ennesima aggressione dell'uomo. Lei non c'è. Gli amici: "Non era così violento" La bara diSciacquatori è entrata nelladi Santa Maria del Carmine, a Monterotondo Scalo, tra gli applausi. Le navate sono gremite dai tanti amici dell’ex pugile 41enne, ucciso dalla figliaal termine di un’ultima tragica lite violenta. Per i pm la ragazza diciannovenne avrebbe agito per eccesso colposo di legittima difesa. Per questo è tornata in libertà. Ma al funerale di suolei non c’è. Non c’è nemmeno la compagna Antonia. Ad accompagnare il feretro ci sono le sorelle dell’uomo. La madre entra solo per un ultimo doloroso saluto. Un bacio soltanto alla bara. Dagli occhi che ormai non vedono più per colpa di un ictus scendono le ...

