Ciclocross | tutto pronto per la seconda tappa di CdM | Tempier va a caccia del podio a

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il francese scalda i muscoli per laprova, in programma dal 24 al 26 maggio in Repubblica Ceca. In gara anche i compagni di squadra Colledani e Teocchi A pochi giorni dal debutto stagionale di Coppa del Mondo ad Albstadt, gli atleti del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per laprova della Coppa del Mondo XCO, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). Gli élite Stephanee Nadir Colledani gareggeranno con Methanol 29 FS sia venerdì 24, nella gara maschile di Short Track in programma alle 18.45, sia domenica 26 nella XCO al via alle 13.35. Sempre il 26 maggio, alle 10.20, sarà la volta di Chiara Teocchi nella gara Elite femminile XCO. Undicesimo ad Albstadt, Stephanepunta a risalire: “Ho buone sensazioni e un debole per questo percorso: voglio migliorare la prova di domenica scorsa per ...