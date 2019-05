Sara Carbonero | moglie di Casillas | operata per un tumore maligno poco tempo dopo

Sara Carbonero : "Questa volta tocca a me. Ho il cancro" : “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo, questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”. Sara Carbonero affida a Instagram il suo dolore e la paura per aver scoperto di avere un cancro alle ovaie scoperto durante un normale controllo. A poche settimane dall’infarto di Iker Casillas, il portiere del Porto ricoverato ...

Sara Carbonero - la giornalista moglie di Iker Casillas operata per un tumore maligno : Sara Carbonero, la giornalista moglie del portiere del Porto Iker Casillas, è stata operata per un tumore maligno alle ovaie. La notizia arriva a poche settimane dall’infarto avuto dal marito durante un allenamento con la squadra: a rivelarlo è stata lei stessa in un post su Instagram. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo – ha scritto Sara Carbonero – questa volta è toccato ...

Sara Carbonero operata per un tumore alle ovaie : «La vita ci ha sorpreso di nuovo» : Sara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e ...

Sara Carbonero operata di tumore alle ovaie : «E' maligno - ma l'operazione è andata bene» : Non è certamente un periodo fortunato per Iker Casillas e la sua bellissima moglie Sara Carbonero. Solo pochi giorni fa l'ex portiere della nazionale Spagnola di calcio, che ora...

Casillas - non c’è pace per il portiere : la moglie Sara Carbonero operata per un tumore [DETTAGLI] : Non sembra esserci pace per Iker Casillas. Dopo l’infarto che ha colpito il portiere spagnolo lo scorso 1° maggio, la moglie Sara Carbonero è stata operata per un tumore alle ovaie. La giornalista spagnola è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dalla Carbonero per fare il punto sulle sue condizioni: “Quando non ci siamo ancora ripresi dallo ...

Che batosta per la famiglia Casillas - Sara Carbonero operata : “mi hanno trovato un tumore maligno” : Non c’è pace per la famiglia di Casillas: Sara Carbonero operata per un tumore maligno alle ovaie Solo qualche settimana fa la famiglia di Iker Casillas ha dovuto superare una durissima prova: il portiere spagnolo è stato colpito da un infarto mentre si allenava, un grosso spavento terminato a lieto fine. Adesso, però, a far preoccupare è la moglie di Casillas: la bella giornalista Sara Carbonero ha infatti sorpreso tutti i suoi fan ...

Iker Casillas lascia l’ospedale : lo spagnolo sorridente al fianco di Sara Carbonero [FOTO] : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale a seguito dell’infarto che lo ha colpito durante l’allenamento del Porto Iker Casillas ha lasciato oggi l’ospedale nel quale era ricoverato a seguito dell’infarto occorsogli durante un allenamento del suo Porto. Il portiere spagnolo è uscito dall’ingresso principale assieme alla sua compagna, la bella giornalista Sara Carbonero. Inizialmente Iker Casillas ha ...

Iker Casillas - dopo l'infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram - : In una immagine insieme al campione dall'ospedale di Oporto, la giornalista sportiva scrive: "La vita ha questo strano modo di ricordarci che dobbiamo apprezzare ogni battito"

Il gesto d'amore di Sara Carbonero in ospedale da Casillas dopo l'infarto : ... torna presto in forma',, dei rivali del Benfica , di tantissimi club, di Gigi Buffon a lungo in competizione con lo spagnolo per il ruolo di miglior portiere del mondo. 'Vamos', il suo messaggio su ...

Infarto Casillas – Il dolce messaggio social della moglie Sara Carbonero : ” la vita a volte ha quel modo strano di ricordarci di celebrare ogni battito” [FOTO] : Sara Carbonero ringrazia tutti i fan per i tanti messaggi ricevuti dopo il grande spavento per l’Infarto del marito Iker Casillas Grande spavento ieri per Iker Casillas: il portiere del Porto è stato colpito da un Infarto del miocardio mentre si allenava con la sua squadra ieri. Grazie all’intervento tempestivo dei medici del suo team e dell’ospedale di Oporto, che lo hanno sottoposto subito ad un’operazione ...